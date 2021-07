La definizione e la soluzione di: Veicolo in uso in Lapponia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Slitta

Curiosità/Significato su: Veicolo in uso in Lapponia Targhe d'immatricolazione della Finlandia (categoria Trasporti in Finlandia) utilizzati nelle targhe su doppia linea K - Regione di Kuopio L - Regione della Lapponia (Lappi) M - Regione di Mikkeli O - Regione di Oulu R e (fino al 1972) G 15 ' (1 633 parole) - 22:46, 3 apr 2021

