La definizione e la soluzione di: Una concia per le olive. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Salamoia

Curiosità/Significato su: Una concia per le olive olive ascolane effettuare la concia delle olive in maniera organizzata, a testimonianza di una ormai diffusa attività locale basata sulla preparazione delle olive da tavola 10 ' (1 055 parole) - 23:33, 24 giu 2021

