La definizione e la soluzione di: Si trasporta in bombole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : GAS

Curiosità/Significato su: Si trasporta in bombole Bombola di gas possono essere stoccate in gruppi di bombole (normalmente 16 o 25) collegate tra loro chiamati pacchi bombole movimentabili con gru e muletti 9 ' (1 282 parole) - 17:10, 24 apr 2021

