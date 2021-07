La definizione e la soluzione di: Sostegno per arti infortunati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Tutore

Curiosità/Significato su: Sostegno per arti infortunati Basic Life Support Il Basic Life Support (noto anche con l'acronimo BLS; in italiano Sostegno di base alle funzioni vitali) è una procedura di primo soccorso che comprende 23 ' (2 945 parole) - 21:37, 13 giu 2021

Altre definizioni con sostegno; arti; infortunati; Chiedere sostegno a chiunque possa fornirlo modo di dire; Contributo, sostegno; Studenti che assegnatari di un sostegno economico; Sostegno in denaro elargito dallo Stato; Dipartimento di università; Un grande partito tedesco; Particole per la comunione; Particella atomica; Assiste lavoratori infortunati; L'ente dei lavoratori infortunati;