La definizione e la soluzione di: Sono vicine in Bologna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : GN

Curiosità/Significato su: Sono vicine in Bologna Bologna Football Club 1909 Il Bologna Football Club 1909 (AFI: /bo'lo??a 'futbol 'kl?b/), meglio noto come Bologna (o colloquialmente con la sigla BFC, «Bologna Football Club»), 110 ' (9 667 parole) - 15:14, 13 lug 2021

Altre definizioni con sono; vicine; bologna; Sono accusati di esercitare malefici influssi; Sono di gomma, di piombo o di ferro; Sono fornite di polpastrelli; Sono grosse nei SUV; Si può dire di due persone molto vicine e legate; Sono vicine nel bowling; Sono vicine nel copyright; Sono vicine in Nashville; Zona di Bologna legata alla Ducati Borgo __; Lo sono gli abitanti di Bologna e Parma; Noto quartiere popolare del centro di Bologna; Ce n'è una a Firenze, una a Bologna e una a Roma; Ultime Definizioni