La definizione e la soluzione di: Lo sono elio c xeno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : Gas Nobili

Curiosità/Significato su: Lo sono elio c xeno Gas nobili gas nobili elio, neon, argon, kripton e xeno non hanno alcun ruolo biologico e sono innocui per la salute. I composti dei gas nobili sono invece pericolosi 27 ' (2 670 parole) - 18:26, 22 giu 2021

Altre definizioni con sono; elio; xeno; Possono togliere il sonno; Sono ancora in questo mondo; Sono pari nelle frane; Lo sono per noi gli Asiatici; Cornelio __, autore latino del I secolo a.C; Meglio senza elio; Le hanno Elio e Teo; Ideò il sistema eliocentrico; Il simbolo dello xeno; Le consonanti dello xeno; Lo sono argon, elio e xeno; Ultime Definizioni