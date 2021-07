La definizione e la soluzione di: Ridotto in cattivo stato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : Malandato

Curiosità/Significato su: Ridotto in cattivo stato Salvator mundi (Leonardo) Quando l'opera arrivò ai restauratori della National Gallery era ridotta in cattivo stato, offuscata da ridipinture antiche e vernici che dettero l'impressione 11 ' (1 208 parole) - 12:41, 18 giu 2021

