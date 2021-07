La definizione e la soluzione di: Un raccordo snodato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Un raccordo snodato

Chiave (meccanica) misura. Chiave per raccordi: come la chiave a doppio anello, ma gli anelli sono tagliati per consentire la presa di dadi con tubi di raccordo. Chiave a Z: chiave 12 ' (1 479 parole) - 09:42, 23 mag 2021