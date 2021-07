La definizione e la soluzione di: E' in _ di partire chi sta per prendere il treno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Procinto

Curiosità/Significato su: E in _ di partire chi sta per prendere il treno La ragazza del treno (romanzo) del suo alcolismo è stata da poco licenziata, ciò nonostante continua a prendere il treno ogni mattina, fingendo di andare al lavoro per salvare le apparenze 5 ' (654 parole) - 23:20, 23 apr 2020

