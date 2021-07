La definizione e la soluzione di: Lo parla chi non si spiega. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Arabo

Curiosità/Significato su: Lo parla chi non si spiega parla con lei parla con lei (Hable con ella) è un film del 2002 scritto e diretto da Pedro Almodóvar. Il film si è aggiudicato l'Oscar alla migliore sceneggiatura originale 9 ' (755 parole) - 10:07, 19 gen 2021

