La definizione e la soluzione di: La nascita spontanea di organismi viventi in biologia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : Autogenesi

Curiosità/Significato su: La nascita spontanea di organismi viventi in biologia Generazione spontanea Per generazione spontanea si intende la credenza, molto diffusa dall'antichità, per cui la vita potrebbe nascere in modo "spontaneo" dagli elementi naturali 5 ' (610 parole) - 19:26, 2 mag 2021

Altre definizioni con nascita; spontanea; organismi; viventi; biologia; Sandro Botticelli dipinse la sua nascita; È rosa o azzurro in occasione di una nascita; Rito cristiano con l'acqua, di solito alla nascita; Imbecilli dalla nascita; Per libera scelta di sua spontanea __; Concessione poco spontanea; Cresce spontanea nei prati; Fatta spontaneamente; Piccolissimi organismi; Tipo di organismi viventi unicellulari; Interazione vitale fra due organismi; Organismi unicellulari che mutano sempre forma; Scienza che studia la forma degli esseri viventi; L'estorsione dei malviventi; Tipo di organismi viventi unicellulari; Organizzatore di un colpo da malviventi; La branca della biologia che studia i tessuti; In biologia... sono tra famiglie e classi!; Il biologo francese tra i fondatori della microbiologia; Fisica, chimica, biologia... __ naturali; Ultime Definizioni