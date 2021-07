La definizione e la soluzione di: In mezzo alla neve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : EV

Curiosità/Significato su: In mezzo alla neve Simo Häyhä maggior parte dei cecchini, le sue postazioni di tiro erano a terra, in mezzo alla neve, e non sopraelevate. Restava appostato per ore nel gelido inverno 11 ' (1 058 parole) - 04:39, 21 mag 2021

