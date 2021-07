La definizione e la soluzione di: In mezzo alla fila. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : IL

Curiosità/Significato su: In mezzo alla fila fila brasileiro padrone. La storia del fila è legata con la storia brasiliana, in particolare ai primi colonizzatori nel Brasile. Il verbo "filar" in portoghese significa 5 ' (670 parole) - 01:30, 16 feb 2021

Altre definizioni con mezzo; alla; fila; In mezzo all'abisso; In mezzo al giardino; Vale quasi mezzo ettaro; Mezzo... quartetto; S'appende alla gruccia; L'utile dalla vendita; Un rapace dalla coda forcuta; Sporge dalla fusoliera; Un tipo di lavorazione manuale dei filati; Genere di poesia popolare simile alla filastrocca; Quella militare è una sfilata di uomini e mezzi; Rifilare, somministrare; Ultime Definizioni