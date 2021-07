La definizione e la soluzione di: L'asta per l'autoscatto con lo smartphone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : Selfie Stick

Curiosità/Significato su: L asta per l autoscatto con lo smartphone da tenere in mano. L'asta per selfie è un accessorio costituito da un monopiede e da un supporto per la fotocamera o lo smartphone. Induce a stare indietro

