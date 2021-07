La definizione e la soluzione di: Importante città belga di lingua francese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Importante citta belga di lingua francese

Belgio ( belga) (denominazione nelle lingue ufficiali: Koninkrijk België in lingua olandese, Royaume de Belgique in lingua francese, Königreich Belgien in lingua tedesca). È uno 95 ' (10 945 parole) - 22:17, 8 lug 2021