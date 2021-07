La definizione e la soluzione di: E' impiegato in molte leghe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Rame

Curiosità/Significato su: E impiegato in molte leghe leghe di alluminio Le leghe di alluminio, dette anche leghe leggere, sono leghe ottenute principalmente con la combinazione tra alluminio e rame, zinco, manganese, silicio 39 ' (4 137 parole) - 11:31, 17 mar 2021

Altre definizioni con impiegato; molte; leghe; E' impiegato nel parquet; Minerale impiegato in certi orologi; È uguale a spazio percorso diviso tempo impiegato; Strumento impiegato dalla marina militare; Brucia nei forni di molte pizzerie; Pianta succulenta dalle molte proprietà curative; Quello telefonico è analizzato in molte indagini; Quello d'oro è desiderato da molte; Forma molte leghe leggere; Le colleghe... di Venere; Metallo da leghe; Le colleghe di Anna Achmatova; Ultime Definizioni