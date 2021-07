La definizione e la soluzione di: Impedisce in città di vedere chiaramente il cielo stellato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 20 lettere : Inquinamento Luminoso

Curiosità/Significato su: Impedisce in citta di vedere chiaramente il cielo stellato Teresa di Lisieux nel cielo stellato la costellazione di Orione, sia felice di notare alcune stelle che formano una T, esclamando con gioia che il suo nome è scritto in cielo 119 ' (15 718 parole) - 00:52, 6 giu 2021

