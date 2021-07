La definizione e la soluzione di: La foto in calce ritrae Obama mentre lo riceve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : Nobel

Curiosità/Significato su: La foto in calce ritrae Obama mentre lo riceve

Altre definizioni con foto; calce; ritrae; obama; mentre; riceve; Obiettivo fotografico; Il Toscani fotografo iniz; Produce macchine fotografiche; L'inchiostro per le fotocopie; La macchina girevole per produrre calcestruzzo; La S del PS latino in calce all lettere; E' usato nella preparazione del calcestruzzo; In calce a molte lettere; Il John sconfitto da Obama alle presidenziali 2008; Il nome di Obama; Gli successe Obama; Iniziali di Obama; Nel frattempo, nel mentre; Nel mentre; Si esegue mentre l'orchestra tace; La riceve chi va a scuola; Mosè ricevette da Dio quelle della legge; Così si può definire chi riceve aiuto; Un colpo del pallavolista per ricevere il pallone;