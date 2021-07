La definizione e la soluzione di: In fondo alle platee. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : EE

Curiosità/Significato su: In fondo alle platee Fondale marino ( fondo marino) sottomarini; rilievi marini principali, comprendenti le dorsali, i dossi, le platee e i seamount. Il fondale marino è costituito da sedimenti di varia provenienza 2 ' (232 parole) - 13:16, 2 gen 2021

