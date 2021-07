La definizione e la soluzione di: Dolci avvolti in stagnola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : Cioccolatini

Curiosità/Significato su: Dolci avvolti in stagnola Cucina sarda (sezione Dolci) amalgamati a formare delle palline e cotti in sciroppo di miele e zucchero, avvolti nella carta stagnola e poi in foglietti di carta velina colorata; l'Abbamele 31 ' (3 756 parole) - 20:54, 16 giu 2021

Altre definizioni con dolci; avvolti; stagnola; Mellifluo, dolciastro; Copertura dura e zuccherosa dei dolci; Quelle di gatto sono dolci biscotti sottili; Dolci sardi con miele e formaggio; Avvolti in una fitta oscurità; Ravvolti su se stessi; E' avvolto nella stagnola; Ultime Definizioni