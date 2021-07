La definizione e la soluzione di: E' diviso in costellazioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Zodiaco

Curiosità/Significato su: E diviso in costellazioni Lista delle costellazioni l'unica costellazione divisa in due parti: la Testa del Serpente e la Coda del Serpente costellazioni cinesi costellazioni tuareg costellazioni obsolete 9 ' (296 parole) - 11:42, 19 giu 2021

Altre definizioni con diviso; costellazioni; Suddiviso, frammentato ai fini di studio; È uguale a spazio percorso diviso tempo impiegato; Mese condiviso da estate e autunno; Lo è uno studio condiviso da più professionisti; La zona della sfera celeste con 12 costellazioni;