Soluzione 6 lettere : Bormio

Curiosità/Significato su: Centro turistico in Valtellina Passo dell'Aprica rinomato Centro turistico. Nei mesi invernali è possibile praticare lo sci alpino, mentre in quelli estivi è possibile effettuare escursioni a piedi o in bicicletta 3 ' (173 parole) - 12:45, 20 gen 2021

Altre definizioni con centro; turistico; valtellina; Alti... al centro; Centro del Frusinate con mura ciclopiche; Il centro di Arezzo; Al centro della Provenza; Un grande complesso turistico; Parco turistico con animali in libertà; L'autobus turistico da grandi distanze; Organizza i giochi nel villaggio turistico; Un salume della Valtellina; Nota località della Valtellina; Capoluogo della Valtellina; Passo tra Valtellina e Val Camonica; Ultime Definizioni