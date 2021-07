La definizione e la soluzione di: In bocca alla balena. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Fanoni

Curiosità/Significato su: In bocca alla balena Fanone ( Stecche di balena) spessi denti di pettini per capelli; sono fissati alla mascella della balena. A seconda della specie di balena, ogni fanone può essere lungo da 0,5 a 3,5 m 2 ' (233 parole) - 20:43, 26 mar 2021

