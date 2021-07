La definizione e la soluzione di: Si affetta per la macedonia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Pesca

Curiosità/Significato su: Si affetta per la macedonia Filippo III Arrideo ( Filippo III di macedonia) ????da???, Phìlippos Arridàios; 359 a.C. – macedonia, 317 a.C.) è stato un sovrano macedone antico, Re di macedonia, Gran Re di Persia ed Elam e faraone d'Egitto 3 ' (143 parole) - 22:09, 14 lug 2021

Altre definizioni con affetta; macedonia; Affettata seriosità; Una sorta di grattugia per affettare le verdure; Può essere imbottito con degli affettati; Che usano modi affettati; Un giallo nella macedonia di frutta; E' giallo nella macedonia; Un frutto che si affetta per la macedonia; Vi fu sconfitto Filippo V di Macedonia nel sec. II a.C;