La definizione e la soluzione di: Dà profumatissimi fiori raccolti in grappoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Acacia

Curiosità/Significato su: Da profumatissimi fiori raccolti in grappoli Freesia (categoria Taxon angiosperme da controllare) numerosi ibridi e cultivar. Fornita di cormo, con grappoli di corolle profumatissime, campanulate, in vari colori quasi sempre maculati di giallo. Ha un 7 ' (623 parole) - 18:12, 26 feb 2021

Altre definizioni con profumatissimi; fiori; raccolti; grappoli; Pianta perenne delle Ranuncolacee che dà fiori grandissimi e solitari; Giardino coltivato ai tipici fiori con le spine; Albero dai frutti rossi e fiori bianchi; Fiori profumati dette anche mammole; Si compra a grappoli; Una tettoia coperta di foglie e grappoli; Si ottiene da grappoli coltivati naturalmente; Ultime Definizioni