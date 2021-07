La definizione e la soluzione di: Ha per capita le N'Djamena. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Ciad

Curiosità/Significato su: Ha per capita le N Djamena Ciad zona umida più grande dell'Africa. La capitale N'Djamena è anche la città più estesa e popolosa del paese. Le lingue ufficiali del Ciad sono l'arabo e il 93 ' (9 968 parole) - 11:37, 6 lug 2021

