Soluzione 5 lettere : Ostie

Curiosità/Significato su: Particole per la comunione Eucaristia ( comunione (sacramento)) preparato per la comunione è chiamato "agnello"; il coltello con il quale il celebrante ritaglia le Particole dalla Prosfora (il pane consacrato per la comunione) 52 ' (6 364 parole) - 13:07, 4 giu 2021

