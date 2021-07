La definizione e la soluzione di: Nel Congo e in Nigeria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : NG

Curiosità/Significato su: Nel Congo e in Nigeria Coppa delle nazioni africane (sezione 1980-1990: dominio camerunense e Nigeriano) tra il 1970 ed il 1980: il Sudan, il Congo-Brazzaville, lo Zaire, il Marocco, il Ghana, la Nigeria. Per lo Zaire nel 1974 fu il secondo titolo, dopo quello 57 ' (2 177 parole) - 18:34, 10 lug 2021

