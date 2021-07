La definizione e la soluzione di: Linea dalla quale si prende il via. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : Start

Curiosità/Significato su: Linea dalla quale si prende il via Strada statale 7 Via Appia detta «fettuccia di Terracina» per via del suo tracciato in Linea retta. La SS 7 venne istituita nel 1928 con il seguente percorso: "Roma - Velletri 36 ' (2 792 parole) - 21:49, 8 lug 2021

Altre definizioni con linea; dalla; quale; prende; Una linea di mezzi cittadini su binari; Linea apparente tra cielo e terra; Nel rugby, formano la prima linea col tallonatore; Linea di profumi di Kenzo ing; L'abito indossato dalla servitù delle case nobili; Annientata... dalla stanchezza!; Alimento proteico vegano dalla consistenza carnosa; Citazione dalla serie TV Narcos plata __ spa; Popolo greco al quale S. Paolo inviò varie lettere; Quella d'acqua... è tale e quale!; Una festa pasquale di Firenze Lo __ del Carro; Il filosofo per il quale l''archetipo era l'acqua; Le occasioni iniziali da cui si prende ispirazione; Il sugo che prende nome da una località laziale; Si ottiene a scopa prendendo i sette; Lo lancia la sposa e chi lo prende si... sposa!; Ultime Definizioni