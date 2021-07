La definizione e la soluzione di: Istituto nazionale per lo Studio della Congiuntura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : Isco

Curiosità/Significato su: Istituto nazionale per lo Studio della Congiuntura Istituto nazionale per lo Studio della Congiuntura calciatore spagnolo Isco, vedi Francisco Román Alarcón. L'Istituto nazionale per lo Studio della Congiuntura (spesso abbreviato in ISCO) è stato un ente pubblico 2 ' (262 parole) - 21:04, 6 mar 2021

Altre definizioni con istituto; nazionale; studio; della; congiuntura; Istituto d'istruzione superiore fondato da Adriano; L'Istituto che controllava le grandi banche; Istituto a scopo statale; Istituto Regionale; Un aeroporto internazionale a nord di Londra; Nazionale vincitrice dei Mondiali di calcio 1938; Il 30 luglio cade la sua giornata internazionale; Gianluca __, portiere in Nazionale negli anni '90; Studiosi della cultura dell'antica Roma; Il bagno ma anche lo studio di uomini di spicco; Lo Studio d'animazione di Hayao Miyazaki; Studio delle antiche leggende di una civiltà; I precetti... della moda; Il fondo della sporta; L'antenata della bicicletta; Un importante porto militare della Bretagna; Ultime Definizioni