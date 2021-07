La definizione e la soluzione di: Impianto di risalita in montagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Funivia

Curiosità/Significato su: Impianto di risalita in montagna Sciovia (categoria Impianti di risalita) termine inglese skilift) è un tipo di Impianto di risalita a fune adibito al traino degli sciatori nelle piste da sci in stazioni e comprensori sciistici 6 ' (801 parole) - 21:50, 25 feb 2021

