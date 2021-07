La definizione e la soluzione di: In geometria sono tangenti all'infinito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Asintoti

Curiosità/Significato su: In geometria sono tangenti all infinito Tangente (geometria) La retta tangente assume vari significati nella geometria analitica. La parola tangente viene dal verbo latino tangere, ovvero toccare. L'idea intuitiva 4 ' (586 parole) - 14:18, 13 mag 2021

In geometria può essere piana o solida; Si devono dimostrare in geometria; Il mattone in geometria; In geometria è concavo se è più ampio di 180 gradi; Sono ombreggiati ai lati; Sono dispari in nove; Ce ne sono anche di napoletane e di trevisane; Sono uguali nel palazzo; La tangente all''infinito di una curva; L'infinito... nel tempo; Splendono nell'infinito; Ha in repertorio Infinito;