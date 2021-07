La definizione e la soluzione di: E' gentil in un famoso verso del Petrarca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Spirto

Curiosità/Significato su: E gentil in un famoso verso del Petrarca Allitterazione ( verso allitterativo) "); nell'antica poesia germanica è elemento fondamentale del verso. Al pari di altre figure, l'allitterazione è usata in ambito pubblicitario. Grazie alle 11 ' (837 parole) - 03:29, 26 mag 2021

Altre definizioni con gentil; famoso; verso; petrarca; Un gentiluomo... a Londra! ing; Tanto gentile e tanto onesta pare per Dante; A quello gentil ripara Amore; Rendono gentile la gente; Famoso poeta e drammaturgo spagnolo; Il motore di ricerca più famoso; Famoso massiccio roccioso al centro dell'Australia; Il più famoso romanzo di Charlotte Brontë; Specie di rete che si tira a braccio verso terra; Il verso della rana; Facoltà di esprimersi attraverso le parole; Ad __, detto latino per verso cose più grandi; La Eletta madre di Petrarca; Il tribuno romano contemporaneo di Petrarca; Il titolo del Petrarca; Lo era Petrarca per nascita; Ultime Definizioni