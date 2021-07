La definizione e la soluzione di: Un criterio giuridico esclusivo come la proprietà. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : Diritto Reale

Curiosità/Significato su: Un criterio giuridico esclusivo come la proprieta Proprietà (diritto) cose in modo pieno ed esclusivo entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico". Con la Rivoluzione Francese si 35 ' (4 994 parole) - 14:42, 24 mag 2021

