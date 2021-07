La definizione e la soluzione di: E' considerata la più potente bomba non atomica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Moab

Curiosità/Significato su: E considerata la piu potente bomba non atomica bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki agosto 1945, alle ore 8:15, l'aeronautica militare statunitense sganciò la bomba atomica Little Boy sulla città di Hiroshima, seguita tre giorni dopo dal lancio 101 ' (11 834 parole) - 19:51, 13 lug 2021

Altre definizioni con considerata; potente; bomba; atomica; Stilista considerata l'inventrice della minigonna; Preventivamente calcolata e considerata; Dispotica, prepotente; Maschera popolare romana di un prepotente; Lo è una voce potente e vigorosa; L'autorità del prepotente; Bomba del tennista; Fu usato dagli USA nei bombardamenti in Vietnam; Costruzione a prova di bomba che ospita il cannone; Città tedesca sull'Elba bombardata nel 1945; Mercantile degli USA, primo a propulsione atomica; Una combinazione... atomica!; Apertura anatomica; Elemento da bomba atomica;