La definizione e la soluzione di: Come gli aerei... in mano ai terroristi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : Dirottati

Curiosità/Significato su: Come gli aerei... in mano ai terroristi Massacro di Monaco di Baviera (categoria Attentati terroristici in Germania) Zamir e Cohen, in un ultimo disperato tentativo, presero un megafono e provarono a intimare ai terroristi di arrendersi. I terroristi risposero sparando 55 ' (7 483 parole) - 05:57, 9 lug 2021

Un atto come il compromesso; Cattiva... come la sorte per il poeta; Cuciti... come i materassi; Come qualcosa che non è indispensabile; Società anglo-francese di produzione di aerei; Negli aerei si trovano tra le ali; Si utilizzavano in passato come sbarramenti aerei; Serie di scivolate acrobatiche degli aerei; Nome di vari sultani dell'impero ottomano; La dimostra il tipo alla mano; La pace del 1699 tra Lega Santa e Impero ottomano; A mano o in lavatrice; Terroristi fondamentalisti islamici; Lo suscitano gli attentati terroristici; Li effettuano i terroristi; Rappresaglia terroristica;