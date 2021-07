La definizione e la soluzione di: Cadevano dopo le calende. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità/Significato su: Cadevano dopo le calende

Calendario romano (sezione Le ore) parte di febbraio componevano un mercedonio di 27 giorni: le sue none Cadevano il quinto giorno e le idi il tredicesimo giorno. In questo modo, non si verificavano 33 ' (3 292 parole) - 13:08, 2 lug 2021