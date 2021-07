La definizione e la soluzione di: Un atto come il compromesso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 20 lettere : Contratto Preliminare

Curiosità/Significato su: Un atto come il compromesso compromesso storico Voce principale: Storia dell'Italia repubblicana. compromesso storico è il nome con cui si indica in Italia la tendenza al riavvicinamento tra Democrazia 8 ' (882 parole) - 12:10, 21 mar 2021

Altre definizioni con atto; come; compromesso; Un grave fatto di cronaca nera; Combattono le sofisticazioni sigla; Il Bloom attore iniz; Un atto di riverente omaggio; Come gli aerei... in mano ai terroristi; Cattiva... come la sorte per il poeta; Cuciti... come i materassi; Come qualcosa che non è indispensabile; Ultime Definizioni