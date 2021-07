La definizione e la soluzione di: Le tipiche pietanze spagnole per aperitivi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Tapas

Curiosità/Significato su: Le tipiche pietanze spagnole per aperitivi Cucina spagnola antipasti ( “aperitivo" ), le preparazioni più tipiche sono i frutti di mare (mariscos), olive verdi e nere, salumi e il salchichon di Vic. Gli aperitivi sono 8 ' (1 082 parole) - 12:20, 8 giu 2021

