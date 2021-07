La definizione e la soluzione di: Veniva reciso alle vittime dagli indiani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Veniva reciso alle vittime dagli indiani

Mostro di Firenze (sezione Ipotesi alternative alle sentenze giudiziarie) in questo caso, le vittime non si trovavano in auto ma in una tenda piantata vicino alla propria auto: l'assassino, dopo aver reciso con un coltello il 255 ' (31 316 parole) - 00:25, 10 lug 2021