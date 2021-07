La definizione e la soluzione di: Utensile da cucina per preparare il pesto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : mortaio

Curiosità/Significato su: Utensile da cucina per preparare il pesto Alimentazione medievale ( cucina medievale) molto diffuso il marzapane che si ritiene sia stato introdotto dagli arabi. I libri di cucina anglo-normanni sono pieni di ricette per preparare budini dolci 108 ' (13 839 parole) - 12:21, 11 lug 2021

Altre definizioni con utensile; cucina; preparare; pesto; Utensile da cucina; Attrezzo, utensile; Un utensile per tagliare tessuti; Sono famose in cucina quelle alla bolognese; Quello morto si cucina in tegame; In cucina può essere a vapore o a freddo; Amante spassionato di cibo e buona cucina fra; Servono a preparare la fibra tessile per il telaio; Preparare all'uso un programma o un dispositivo; Avvicinare una nave per preparare l'arrembaggio; Tuberi con cui preparare gnocchi e purè; Pasta lunga, solitamente al pesto o allo scoglio; I Liguri le condiscono con il pesto; Così è il pesto al basilico per condire la pasta; Una pasta lunga ligure spesso condita con il pesto;