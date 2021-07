La definizione e la soluzione di: Unità di misura britannica composta da 16 once. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : libbra

Curiosità/Significato su: Unita di misura britannica composta da 16 once Antiche unità di misura italiane Le antiche unità di misura italiane furono unità di misura locali in uso nel corso dei secoli nelle diverse zone del territorio italiano. Pur avendo spesso 42 ' (2 632 parole) - 20:27, 22 dic 2020

Altre definizioni con unità; misura; britannica; composta; once; Unità di misura della temperatura con simbolo K; Unità militare... molto forte negli sport!; La Mara che fu Ministra per le Pari Opportunità; Unità volante per spegnere incendi ing; Il suo tasso si misura nei controlli alla guida; Grandezza elettrica misurabile in ohm; Unità di misura della temperatura con simbolo K; Smisurata profondità; Colonia britannica in Asia fino al 1997; Serie crime-drama britannica con Idris Elba; In una Sterlina Britannica ce ne erano venti; La Yard polizia britannica ing; Scomposta, senza garbo né eleganza; Bevanda composta da acqua e vinacce fermentate; Composta sulla tastiera; Armata francese composta da forestieri legione __; Colui che concede in affitto un locale; La Maria Concetta nota giornalista del Tg2; Scindere un concetto dai suoi termini concreti; Quello secco produce vapore ai concerti;