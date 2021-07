La definizione e la soluzione di: Una pianta come il cactus. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : grassa

Curiosità/Significato su: Una pianta come il cactus Piante succulente i cactus bisogna aspettare che la pianta produca in modo naturale un germoglio che andrà poi staccato dalla pianta madre. Affinché la talea di una pianta 16 ' (2 166 parole) - 10:50, 2 mag 2021

