La definizione e la soluzione di: Tragedia di Shakespeare con Desdemona. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Tragedia di Shakespeare con Desdemona

Otello (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) (titolo originale The Tragedy of Othello, the Moor of Venice) è una Tragedia di Shakespeare scritta agli inizi del XVII secolo. La prima rappresentazione documentata 18 ' (2 127 parole) - 05:09, 25 mag 2021