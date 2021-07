La definizione e la soluzione di: Il Totò calciatore capocannoniere a Italia '90. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità/Significato su: Il Toto calciatore capocannoniere a Italia 90

Salvatore Schillaci ( Totò Schillaci) Salvatore Schillaci, detto Totò (Palermo, 1º dicembre 1964), è un ex calciatore Italiano, di ruolo attaccante. Lo si ricorda principalmente per le sue 35 ' (3 036 parole) - 01:16, 9 lug 2021