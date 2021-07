La definizione e la soluzione di: Tali sono i conti pubblici rimessi in salute. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : risanati

Gestione dei rifiuti (sezione Deposito in discarica) solitamente prodotti dall'attività umana, nel tentativo di ridurre i loro effetti sulla salute umana e l'impatto sull'ambiente naturale. Un interesse particolare

