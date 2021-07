La definizione e la soluzione di: Lo stato di chi potrebbe non risvegliarsi più. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : comatoso

Curiosità/Significato su: Lo stato di chi potrebbe non risvegliarsi piu Episodi di Legacies (terza stagione) ragazzo non è più sicuro di quello che deve fare, e dopo aver visto Hope con i suoi stessi occhi, prende una decisione: è tempo per lui di risvegliarsi. Mentre 48 ' (6 620 parole) - 19:42, 10 lug 2021

