La definizione e la soluzione di: Si spinge per attivare o spegnere qualcosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : pulsante

Curiosità/Significato su: Si spinge per attivare o spegnere qualcosa Horizon Zero Dawn (categoria Videogiochi per PlayStation 4) dottoressa Sobeck, un piano molto complesso per creare GAIA, un sistema di terraformazione automatizzato per spegnere i robot e riportare la vita sulla Terra 112 ' (15 777 parole) - 20:32, 11 lug 2021

