La definizione e la soluzione di: Specialità di sci freestyle corsa in contemporanea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : skicross

Curiosità/Significato su: Specialita di sci freestyle corsa in contemporanea Sci alpino internazionale è regolata dalla Federazione Internazionale Sci (FIS) (lo sci acrobatico (o freestyle) e lo sci di velocità (o "chilometro lanciato"), pur condividendo 37 ' (4 508 parole) - 10:28, 29 mag 2021

Altre definizioni con specialità; freestyle; corsa; contemporanea; La specialità medica per la cura degli anziani; I metri piani specialità di Usain Bolt; Specialità della schermitrice Elisa Di Francisca; Specialità chiamata la regina delle Olimpiadi; La corsa a grandi balzi popolare nelle sagre; Atleti della corsa; I metri della corsa siepi in atletica; Ampi passi di un atleta in corsa; Cinema che proietta contemporaneamente più film; Vi vengono proiettati più flm contemporaneamente; Ultime Definizioni