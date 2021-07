La definizione e la soluzione di: La specialità medica per la cura degli anziani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : geriatria

Curiosità/Significato su: La specialita medica per la cura degli anziani Medicina ( Scienza medica) distinguersi le prime specialità mediche quali tra le altre l'urologia e l'oftalmologia. Successivamente il popolo comprese che la cura dell'igiene preveniva 63 ' (7 511 parole) - 02:23, 1 lug 2021

